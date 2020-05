Maasikakasvataja Margus Tsahkna: Suure-Lähtru mõisnik igatseb endale sunnitöölisi

Ta on ka ideoloogiliselt veendunud, et töötuse probleemi lahendab hooajatöö põllumajanduses. Eestlased ei ole aga Suure-Lähtru pärisorjad, vaid vabad inimesed, ning loonud oma riigi selleks, et vabana elada, mitte olla natsionaalsotsialistliku maailmavaaate katselavaks.

Valitsuse poliitikaid juhtiva EKRE esimees Mart Helme ütles pressikonverentsil välja põhjuse, miks on valitsus asunud hävitama Eesti marjakasvatust ning maaelu laiemalt. Põhjus ei seisne koroonakriisis, vaid ideoloogiast kantud majanduspoliitika rakendamises. Geneetiliselt puhastele eestlastele töökohtade loomise plaan ei kuulu enam 1930-ndate Saksamaa ajalukku, vaid on saamas 21. sajandi Eesti reaalsuseks. Kahjuks maksavad selle juba ette nurjunud eksperimendi kinni eelkõige Eesti põllumehed ning majanduskriisis tööta jäänud inimesed.

Meie jääme vast ellu