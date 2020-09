Täna on nii poliitiline kui ka põhimõtteline diskussioon alanud paraku etteheidetest. Rahandusminister Martin Helme on kaitseministeeriumile ette heitnud, et ei osata raha kulutada, kuna iga aasta lõpus jääb üle raha suurusjärgus 20 - 50 miljonit eurot.

Just suurusjärku 50 miljonit eurot ongi rahandusministril plaan kärpida.

See on vale ja eksitav väide.