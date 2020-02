Madis Milling: vähesed riigid suhtuvad e-sigarettidesse nii rumalalt kui Eesti

Keelamisega on alati nii, et paremini toimib suunatud ja teadvustatud valikuvõimalus. Inimloomusele on omane hakata keelatud vilja veel rohkem tahtma, nagu ütleb magus vanasõna.

Lähemaid näiteid saab tuua eelmise valitsuse alkoholipoliitikast. Idee oli üllas: aktsiisitõus rahvatervise nimel. Tulemus oli Läti-Eesti piirikaubanduse tõttu 300 miljonit eurot riigikassasse laekumata jäänud maksuraha. Ehk lõpuks saavutati vastupidine tulemus: eestlased hakkasid tarbima rohkem alkohoolseid jooke ja tekkisid suuremad kodused varud. Saunasõber varus Lätist tulles reede õhtuks tavalise kuuspaki õlle asemel kuus kasti õlut ja kui mõni purk jäigi garaaži, siis ega see joomata ei jäänud.

Sel nädalal on riigikogus päevakorras salaturu ohjeldamiseks mõeldud ELi tubakadirektiivi ülevõtmine. Sotsiaalkomisjon arutas täna tubakaseaduse muudatusi, mis toovad Eesti 40 000 e-sigareti kasutaja jaoks täiendavaid piiranguid ja loovad seetõttu konkurentsieelise tavasigarettidele. Võrdluseks: igapäevasuitsetajaid on alla 20% elanikkonnast, e-sigarette tarvitab samal ajal 1,5% täiskasvanutest.

Võit on tervises