Kui vabariigi valitsus 12. märtsil eriolukorra välja kuulutas, oli koolide valmisolek distantsõppele minekuks väga erinev. Lõpuni adekvaatset hinnangut polegi praegu võimalik anda, sest eri osaliste (õpetajate, õpilaste ja vanemate) motivatsiooni hoidmiseks hoiti ülimalt positiivset meeleolu. Edukas distantsilt õppimine eeldas mitut tugevust. Kuna haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) sõnumid olid eriolukorra alguses vastuolulised, olenes õppetöö edukas korraldamine palju kohaliku omavalitsuse ja kooli juhtkonna otsustuspädevusest.

Autonoomia ja digipädevus

Tihti toonitatakse, et Eesti kooli edu alus on autonoomia. See tähendab osalist iseseisvust: olukorda, kus õpetajal on vabadus meetodeid ja õppematerjale valida.