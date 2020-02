Madis Somelar: valgustatud monarhia ei ole igavene. Õpetajate juhid tuleb välja vahetada

Õpetajakoolituse üliõpilasi on väga vähe. Klassikalise mudeli üliõpilasi, kes jätkavad õpinguid õpetajakoolituse magistrantuuris, vahetult pärast oma esmast ülikooli tasemeõpet, on aga veelgi vähem. Ka mina ei ole klassikalise mudel esindaja.

Asusin esmakordselt ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse asendusõpetajana tööle Pärnu Koidula gümnaasiumis. Oli 18-aastane. Koolijuht usaldas mind, sest olin ainsana oma lennust kõik 12 aastat selles koolis õppinud ning medaliga lõpetanud. Ta teadis, et armastan ajalugu ning õpetamist, ta teadis, et ma pühendun, et mul on kutsusmus. Juba õpilasena olin klassivanemana jõustanud ja õpetanud paljusid oma koolist.

Sügisest 2002 alustasin õiguspäraselt (õpetajakoolituse üliõpilane loeti kvalifikatsioonile vastavaks) tööle Pärnu Raeküla gümnaasiumis. Samas jätkasin statsionaarse üliõpilasena õpinguid. Raeküla oli väga eriline kool ning minu esimesed õpilased on tänaseni minu elus. Üsna mitmeid neist esinevad veel praegugi Tallinna Reaalkooli klassijuhatajatundides ning on tõestuseks, et igas koolis on võimalik saada üsna head haridus - on vaja vaid pühenduda õppetööle, kasutades seejuures oma õpetajate ja vanemate tuge.

Vead kogukonna silme all