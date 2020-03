Madis Talmar koroonakriisist: nüüd on parim aeg hankida jõulukingitusi

Samal ajal viitavad nii ametlikud andmed kui ka meie ettevõte kontaktisikud Hiinas ja Lõuna-Koreas sellele, et rakendatud karmid piirangud aitavad ja elu saab lõpuks siiski naasta (suhtelisse) normaalsusse. Kusjuures, piirangute seadmise üheks eelduseks on, et mida karmimad need kehtestada, seda tõenäolisemalt see normaalsus hiljem ka eksisteerib. Soovime ju kõik, et aasta lõpus oleks näiteks vanavanemad jätkuvalt veel meiega; niisiis pingutame nüüd, et tagada neile võimalikult ohutu olemine.