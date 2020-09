Pärast viit ja poolt kuud on meil taas võimalik oma lastest lahti saada ja anda nad kooli turvalisse rüppe. Ent miks me seda teeme? Miks saadame oma lapsed kellegi teise hoole alla ega õpeta neid ise?

Eks ikka seetõttu, et meil on omad ametid ja koolis ootavad lapsi spetsialistid, kes oskavad meist paremini. Spetsialistid, kes hoiavad lastel rohkem pilku peal ja annavad endast parima, et nad ikka heal rajal püsiksid. Et me neile näpuga näitama ei läheks.

Oleme kokku leppinud, et turvalisuse huvides on hea, kui lapsed on mõistliku osa päevast kellegi järelevalve all koos ja neil on ka kodus kooli antud tegevust: kodused tööd. On turvaline, kui laste aeg on etteantud tegevustega sisustatud.