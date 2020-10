Maire Forsel: meie riik on rahahädas – pikendas maksetähtaega ja tõmbab nii ettevõtjaid oma allakäigutrepil kaasa

Mis ma tahan sellega öelda, on see, et meie riik on hädas. Nad ei teeks maksetähtaegades selliseid muudatusi, kui neil jätkuks raha arvete maksmiseks.

Raamatupidajana ma tean, kuidas lahendatakse likviidsusprobleeme – kui ettevõtjana näed, et ei tule enam oma rahadega välja, siis lühendad maksetähtaegu. Täpselt sama on teinud nüüd ka riik, aga vastupidi – teenuste ja kaupade ostjana on neil vaja pikemat maksetähtaega.

Ma olen meie riigi pärast väga mures. Hea juhtimine tähendab ka seda, et osatakse oma finantsidega välja tulla ja mis riiki puudutab, siis peaksid juhid ju aru saama, et raha, mida nad kasutavad, tuleb ainult ettevõtlusest. Pannes meie ettevõtjad veelgi raskemasse olukorda, kui nad juba nagunii koroona tõttu on, saetakse oksa, millel ise istutakse. Ja kõige hullem on see, et me kõik istume sellel oksal. Kõik, kes me siin Eestis elame ja püüame toime tulla. Riik rebib meid nüüd oma allakäigutrepil lohinal kaasa.