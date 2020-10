Isa sõnad tulevad mulle alati meelde, kui ma ikka ja jälle pean kuulama räägitavat, et see või teine tükk Eesti ühiskonnast on tasuta. Et võtad niisama ei millegi eest ja eladki nagu kunagistes unistustes. Nii võib teha kampaaniat, kuid ühiskonna jätkusuutlikkusega läheb raskeks, sest samaaegu, kui töö toob sisse, see ka kulutab.

Ainsagi üliõpilase õppemaks ei kata täielikult kõiki neid kulutusi, mida peab ühiskond tegema ühe akadeemilise koha käigushoidmiseks.

Milliseid makse võiks tõsta, kui me ei soovi muuta kõrgharidust tasuliseks?