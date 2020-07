Koroonakriis pakub erakordset võimalust mõtestada ümber riigi majanduslik roll. On ümber lükatud kaua valitsenud arvamus, et valitsus on turumajandusele koormaks. Riiklikud investeeringud suurenevad: USA stimuleerib ja päästab majandust kolme triljoni dollariga, Euroopa Liit organiseerib 750 miljardi eurost taastamiskava, Jaapan toetab ärisid ja inimesi triljoni dollariga.

Aga tervema, tugevama ja tootlikuma majanduse poole liikumiseks jääb pelgalt raha andmisest väheks.