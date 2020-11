Näiteks: tuntud ettekujutuse järgi olevat 13. sajandil (mingisugused) sakslased vallutanud Eesti ja Läti.

Reaalne info on olemas selle kohta, et 1200. aastatest alates asus Eestisse ja Lätisse ajapikku elama mõningaid saksa sisserändajaid. Need olid vähesed, vaesed ja omavahel tülis immigrandid.

Relvi omanud sisserändajate hulk jäi (kümneid) kordi alla eestlaste võimuparteide jõule.

Miks me aga arvame, et sellised vähesed saksa sisserändajad suutsid olla vallutajad?

Kuidas siis ikkagi hilisemale saksakeelsele ülemkihile ehk „sakstele” aluse pandi?