Riigikogus võeti täna vastu seadus, mille jõustumisel saavad kodakondsust taotleda ka need lapsed, kelle üks vanematest või esivanematest omab halli passi ning elas Eestis enne 1991. aasta 20. augustit, mil meie riik kuulutati taas iseseisvaks See on suur samm kodakondsuspoliitikas üle pika aja. Samm lõhedeta ja üksmeelsema Eesti suunas.