See on mu elu kolmas majanduskriis Ettevõtjana. Kuna ma sündisin nõukogude viljakates tingimustes, siis noorpõlves oli majanduskriis permanentne, poes midagi ei müüdud, raha ei olnud ja seltskondlik vaesus tundus talutav üksnes seetõttu, et sõpradel ja sugulastel ei läinud sugugi paremini.