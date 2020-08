Kadrioru lossi roosiaias valitses sulnis suveõhtu. Lähedal tarudes elavad mesilased sumisesid valjult ja lendasid õielt-õiele aeg-ajalt eksides mõne proua lillelise kleidi voltide vahele.Vastuvõtule kogunenud seltskond sumises veel valjemini, jalutas ringi ja kõlistas vastastikku nektarit täis klaase. Imeline ilm, väärikas seltskond, ülev vaib, kaunis pidu. Vabaduse taastamise aastapäev ikkagi.

Sellises õhkkonnas oleks loomulik, kui presidendi kõne oleks selline laia pintsliga tõmmatud tekst, minevikku ja tulevikku vaatav, üldistav ja ümmargune, kõiki kiitev ja tublisid tunnustav. Et ei kripeldaks ja kriibiks. Laseks rahulikult peol edasi veereda. Aga kõigile üllatuseks oli kõnet ette valmistades proua presidendi peas liikunud hoopis teised mõtted. Sellised praktilised ja igapäevased ja elulised. Mõtted sellest, kuidas Eesti on tublisti hakkama saanud viirusega. Ja ka sellest, kuidas me selle viirusega niiväga hästi hakkama pole saanud. President kirjeldas värvikalt kõiki neid ohtusid, mis innukalt koroonaviirusega võideldes võivad kas tahtmatult või tahtlikult meie ühiskonda kõrvalmõjudena tabada. Murekorts presidendi laubal oli paljuski üllatav, aga lõpeks mõistetav.

Vabadusest.