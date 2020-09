Eestil on maailma parimad eeldused koroonaga kaasneva majanduskriisiga hakkama saada. Me oleme väikesed, me oleme paindlikud ja meile antakse vajaduse korral laenu. Selline kombinatsioon on majanduskriisis nagu lotovõit – suurepärane võimalus tõsta oma ühiskond uuele tasemele.

Tegelikult me ju teame kõiki oma inimesi nägu- ja nimepidi. Kui nakatunud inimene satub sünnipäevapeole või ralli kiiruskatset vaatama, siis suudame me päris tõhusalt üles leida need, kellel võib olla nakkuse oht. Me teame ka laias laastus hästi Eestis tegutsevaid ettevõtteid: millega nad tegelevad, kui palju töötajaid neil on, kuidas neil läheb. Tänu e-riigile ja digiteeritusele on meil andmed, mis võimaldavad meil olla väga paindlikud ja reageerida kiiresti.