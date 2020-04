Marek Strandberg: ärgem käitugem langevarjurina, kes 300 m kõrgusel enesekindlalt nöörid läbi lõikab

Inimene, kes kannab nakkust, annab selle edasi teisele inimesele - kas õhus olevate piiskade kaudu või selle tõttu, et on katsunud midagi või aevastanud/köhinud millegi peale, millelt siis järgmine inimene selle üles korjab. Nakkuselevik toimubki siis õhu, käte ja materjalide kaudu. Viirus, milline trikitab inimorgansmismis, võib olla ka erinevatel pindadel vägagi püsiv. Ühesõnaga paras tüütus.

Teisalt - kui me seda kõike teame, ei ole selleks, et viiruselevik seljatada, vaja teha ju muud, kui seada kõigile neile ahelatele piirid ette. Siin aga tärkabki tavamõistus ja see seguneb siis teaduslikkuse maitsetugevdajaga ning me hakkame kuulma väiteid: "Aga teaduslikult pole tõestatud see, et pindadel ikka on elujõulisi viirust ja ega keegi ju ei tea, kas mask ikka kaitseb...." Noh ja nii edasi.