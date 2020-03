Marek Strandberg: Terviseameti vassimine ja sõnaväänamine on olnud üsna enneolematud

On 24. märtsi hilisõhtu. Optimistlikumadki hinnangud pärgviirusse nakatunute arvule Eestis näitavad tuhandeid. Ilmselt on tänaseks nakkuse saanuid kümneid tuhandeid. Nad liiguvad ringi. Veel. Sest haigus lööb välja alles lähipäevil või nädalatel.

See kõik võinuks olla olemata. Aga Terviseamet on algusest peale vassinud, väidab autor. Kord öeldakse, et haigust ei modelleeritud, siis, et tehti küll, kuid andmeid ei jagatud. Miks peaksime sellist ametit karvavõrdki juhendama?

