Marek Strandberg: vähendame Eesti sõltuvust energiajulgeoleku rahvusvahelistest tantsudest ühistulise energiatootmisega

Leedu president ei tulnud Eestisse, sest väidetavalt ei taheta üheskoos keelduda Valgevene ehitatavast Astravetsi tuumajaamast elektri ostmisest. Leedu on juba varem teada andnud, et Rosatomi ehitatavat Astravetsi tuumajaama, kus saab olema kaks VVER tüüpi reaktorit, stabiliseerimiseks ei luba nad kasutada Leedu territooriumil olevat Kruonise pumphüdrojaama. Eesti president aga mainis samas, et idapoolsest energiasüsteemist lahtiühendamine ja liitumine Euroopa võrkudega on otsustatud.