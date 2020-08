Hingamisteid kaitsvad vahendid peaksid olema kohustuslikud. Ühissõidukites ja siseruumides, kus inimesed on üksteisele lähedal ja ventilatsiooni kvaliteet teadmata, muul moel ei saa. Millist maski soetada? Parem on võtta vahetatavate ja steriliseeritavate filtritega korduskasutatav mask.

Samuti tuleks konditsioneeride siseosad välja lülitada, sest need keerutavad siseõhku ja koos sellega ka õhus hõljuvaid viirustega piisku. Ruumides, mille ventilatsiooni toimimine ja kvaliteet on kaheldav, on parem mitte koguneda.

Eelkõige oleks valitsuselt vaja jõulisemaid samme ja vähem kõhklemist.