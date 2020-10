Sellised küsimused kõlavad viimasel aja üha sagedamini, kui juttu tuleb ühiskonda lõhestavast võrdõiguslikkuse teemast. Jah muidugi meil ongi ka kõik need teised teemad, mis vajavad lahendusi.

Aga on vale arvata, et LGBT õiguste teema on pseudoprobleem.

Näiteks soomlased said sellest aru. Kas on ehk Eesti saavutamas kiikkorras seda, milleks Soomel läks aastaid?