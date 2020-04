Margus Punab: kui juba nakatuda, siis turvaliselt

Minu arust käime üsna ühte sammu Islandiga - nakkuse teed ja leviku algus sarnased, küll on meie süsteem vähemvõimekam ja seega võime eeldada, et meil on levimus täna vähemalt (ka Island pole kõiki testinud!) 5-10 korda kõrgem ametlikult tuvastatud haigusjuhtudest. See tähendab õnneks, et raskeid haigusjuhte võib olla senikardetust vähem.