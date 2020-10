Mõlemal õppevormil on oma plussid ja miinused ja nad täiendavad teineteist. Praegusel ajal, kui me ei tea tuleviku töökohti, peavad õpilased kindlasti suutma iseseisvalt endale eesmärke seada, need õpetajaga läbi arutama ja edasi õppida. Õpilased peavad oskama mõlemal viisil õppida.