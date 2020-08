Eesti Ekspress kirjutas tema juhtumist 7. juuli numbris pikema loo, mis lõppes positiivse noodiga: perel on uus lootus, kuna linnavalitsus on lubanud pere paatmaja parkida vee- ja elektriühenduse ligipääsuga kohta. See lootus on paraku osutunud väga hapraks. Ema on teinud kõik, üürinud isegi uue korteri, kuid ametnikud ei taha seda isegi näha. Nad on kindlad: laps on olnud peres hüljatud. Peres, kus ema teeb kodus tööd ja on kogu aeg lapsega koos.

Holland on lapsekasvatuspõhimõtete poolest palju rangem kui Eesti. Tugevalt on välja kujunenud arusaam, milline on õige lapsekasvatus ja riigi sekkumine on sünnist alates väga tugev. Suhtumine on, et riik teab kõige paremini, kuidas on õige last kasvatada, ja vanemal on vähe sõnaõigust. Kui ta ei nõustu regulatsioonide ja juhtnööridega, võidakse talt laps üldse ära võtta.

Elisabethile pakuti näiteks sünnitusjärgselt beebihooldusteenust. Pakkumine ei ole päris õige sõna: seda suruti peale, see oli kohustuslik.