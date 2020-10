Kui olin nimetatud uuringu ülevaatliku pilguga läbi vaadanud, jäin aga mõtlema, et ehk need kaks fakti isegi täiendavad teineteist. Parameetrid, mille järgi Unicef laste heaolu (mida sageli nimetatakse ka õnnelikkuseks) mõõdab, olid mitmes aspektis küsitavad ja murettekitavad. Jäi mulje, et püüdes Unicefi pingereas esikohta säilitada, võib riik sekkuda liiga palju ja ka valedel motiividel.