Mari-Vivian Ellam kirikute taasavamisest: isegi natuke kahju on!

On olnud aegu, kui olen käinud kirikus pea igal nädalapäeval: kooriproovis, noorteõhtul, palvekoosolekul, jumalateenistustel. Nii pikka füüsilist eemalolekut kirikust kui viimase ligi kahe kuu jooksul, ei ole minu elus ilmselt varem olnud. Kuid paradoksaalsel kombel on suhtlus kogudusekaaslastega ning ühised palvetamised olnud sel perioodil isegi sagedasemad kui muidu, ning kuuldes, et emadepäevast alates võivad kogudused juba füüsiliselt kokku tulla, oli mul natuke isegi kahju.

Kas ei kao mitte nüüd ära ainuke ajend ka kodus pidulikku ülikonda ja kleiti kanda?

Kuidas sai Zoomis jumalateenistustega hakkama pastori ema?