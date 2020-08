Mari-Vivian Ellam küberkiusamisest: tuleb mõista, et internetikeskkond ei ole sõpradering, kus sobib end täiesti lõdvaks lasta ja mõõdutundetult lõõpida

Jay Asher, kes on kirjutanud paeluva enesetaputeemalise noorteraamatu „13 põhjust“ on raamatu järelsõnas märkinud, et teemat uurides jõudis ta järeldusele, et (noorte inimeste) enesetappudel ei ole enamasti üht kindlat põhjust, vaid terve hulk väiksemaid põhjuseid, mis üheskoos põhjustavad selle, et „karikas“ ühel hetkel „üle ääre voolab“. Raamatu peategelane on salvestanud kassetilindid 13 oma sõbrale/tuttavale, kellel kõigil on tema elust lahkumise loos mängida oma roll. Ükski nendest tegudest ei ole nii suur või nii hull, et sellepärast peaks või võiks keegi end tappa, ent kõike ühtekokku on korraga ja üksteise järel tõepoolest liiga palju.

Selge on see, et on inimesi, kes ei tapaks end ära mitte kunagi, mis tahes juhtuks, nagu ei avaldu skisofreenia igal alaealisel, kes kanepit suitsetab. Ent seos on olemas ja kui on vastavad eeldused, siis saab põhjustajaks, süüdlaseks pidada nii üht kui teist. Heldini loos on küllap samamoodi: kalduvus kurvameelsusele, depressioonile kokku segatuna tema tähelepanu püüdvate videote vastukajaga moodustasid üheskoos surmava kokteile. Aspekte võis olla kindlasti veel, näiteks mõni eraeluline detail. Aga võis ka mitte olla. 19aastane noor inimene on piisavalt tundlikus eas, et murduda, eriti aastatepikkuse valusate sõnade lugemise tagajärjel. Kes teab, ehk tabas teda ühtäkki arusaam, et see ei lõppegi ära? Ehk ei jaksanud ta enam nii elada?

Mulle on isiklikult tuttav nii melanhoolne, depressioonile kalduv loomus, murdumine pikemaajalise surve tagajärjel kui ka internetikommentaaridest põhjustatud masendus. Ühtpidi kasvab sõimavate kommentaaride suhtes paks nahk, teisalt võivad need aga valusalt tabada ka siis, kui ise juba arvad, et oled immuunne. Öeldakse, et pikapeale söövitab tilkuv vesigi kivisse augu. Kui piisavalt kaua midagi korrata, siis lõpuks see ikka mõjub, ühel või teisel viisil. Olen mitu korda elus kogenud seda tunnet, kuidas järsku, endalegi ootamatult, öeldud sõnad lõpuks mõjuma hakkavad.

Olen saanud väga palju sõimata oma erinevate väljaütlemiste pärast, sageli ka vaadete tõttu, mis on minu omadele suisa vastupidised: inimesed väga sageli ei süvene üldse sellesse, mille kohta sõna võtavad. Ükskord aga sattusin nii-öelda tangide vahele täiesti ootamatus kohas. Küsisin Facebooki aiaelu grupis kord siniliiliate kohta, kas neid sobib süüa. Inimesed olid mu küsimusest šokeeritud, mitmed isegi häiritud. Alguses ajasid mind mõned tögavad kommentaarid asjalike kõrval südamest naerma, kuid see kõik eskaleerus kuidagi kehvasti mu jaoks. Kommentaare tuli järjest juurde ja juurde, ehkki ma olin juba vastuse saanud ja vastanud omakorda, et olen nüüd infost teadlik. Inimesed ei peatunud: kõigil oli vaja väljendada oma hämmastust, häiritust või mis tahes muud emotsiooni, mida minu küsimus ja kommentaarid neis tekitasid. Mõned inimesed läksid isiklikuks, öeldes, et ma ei tohiks

õpetajana töötada, et mu õpilaste elu on ohus ja muud sarnast. Ja ühel hetkel see juhtus: ma tundsin end rünnatuna, nurkasurutuna ja üle mõne aja vallandas see sündmus tugeva meeleolulanguse. Ma kukkusin auku, päevadeks.