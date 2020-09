Alaealisena esinenud politseiametnik tabas Peeter Helme fiktiivse 12-aastase lapse väidetavalt seksile ahvatlemiselt ning „Pealtnägija" tegi loo tütarlapsest, keda isa oli aastaid seksuaalselt ahistanud. Paraku on need lood vaid jäämäe tipp, tilk meres. Pedofiilia tegelikku ulatust on raske hinnata. Katrin Lust on jahtinud nii mitmeski oma „Kuuuurija saates lapsepilastajaid ja lõppu neil ei paista. Mis kõige kurvem aga: see kõik näib mõttetu töö, sest lahendust ei ole.

Tunnen isiklikult mitut inimest, keda lapsena on väärkoheldud, ja kelle seksuaalsusele on see kahju teinud.