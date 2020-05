Alguses oli nii hea kuulda, et selliseid pakke jagatakse, kuid viimasel ajal tõmbub mu süda selle info peale valulikult kokku, sest üha rohkem olen kuulnud vanematest, kes on majanduslikult palju raskemas olukorras, kuid kellele pole koolitoitu üldse pakutud või kellel palutakse toiduabi saamiseks lausa esitada pangakonto väljavõte, et tõestada oma abivajadust. Veelgi enam: vanemaid on otsesõnu lausa solvatud, kui nad on toidupakkidest juttu teinud, neile on nipsakalt nähvatud ja nende palved tagasi lükatud.