Ise mugavasse keskikka ja keskklassi jõudnuna suudan mõista kaebavaid naabreid, loomingulise ja looduslähedase inimesena mõistan ka kunstnikuhingest ema. Võib-olla suudan mõista isegi Hollandi lastekaitset, ehkki küsimusi nende aadressil on rohkem kui üks, ja paratamatult tekib tunne, et mida rohkem on riiklikke regulatsioone, seda vähem on inimlikkust.

Oleme jõudnud ilmselt Euroopa kultuuris täiesti uude ajajärku, mil ühiskonna või riigi sekkumine pereellu on suurem kui kunagi varem. Tänapäeval on iga kodaniku kohus teatada lastekaitset abivajavast lapsest ja teatamata jätmine on kuriteoliik omaette

Kui palju me saame ikkagi riiki usaldada?