Mari-Vivian Ellam: praegune valitsus on nagu Sõnajalad – laulda ei oska, aga plaate ostetakse

Kohtunike hinnangust koorus ühehäälselt arusaam, et midagi teist nii naeruväärset, ebaprofessionaalset ja hirmsat on raske leidagi. Ometi me räägime ansamblist, mille kassetid on läbi aegade Eestis ühed müüduimad. Ilmselgelt on siin midagi, mida on raske mõista, ja üllataval kombel näib, et Sõnajalgade fenomenil on palju ühist ka praeguse valitsusega: mõlemad on Eestis nii armastatud kui vihatud, mõlema edu (püsimajäämine) on seletamatu, ennustamatu ja paneb suure osa inimesi mõistmatuses pead vangutama.

Tahumatus

Mäletan end lapsepõlves Sõnajalgade kassetti kuulamas ja mõtlemas, et nende hääleväristamine on veider ja isegi mina laulaks paremini. Ka meie valitsus on poliitiliselt vähemalt kolmandiku osas tahumatu: see, kuidas nad räägivad, sekkuvad võõrasse valdkonda, näitavad välja asjatundmatust, tekitab võõristust. Mitte poliitiline kultuur, vaid lausa kultuuritus, ütleks nii mõnigi asjatundja. Neil ei ole ilus „lauluhääl" ja kohati „ei pea nad viisigi", aga laulavad kõva häälega ja kogu südamest ning kuuljaid jagub, ning isegi plaksutatakse.