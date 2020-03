Meie käsud ja keelud, lubamised ja näpuotsaga jagamised ei pea olema nii paindumatud. Õigus on võrdne võrdses olukorras, aga saarlased on meist praegu erinevas eriolukorras ja neile sinna mere taha peaks tagama võimalused, mis annaks veidigi sisemist rahu juurde. Me keegi ei soovi, et sealsed ennastohverdavad abilised kokku variseks.

Arstid, meedikud, vabatahtlikud müttavad ööd ja päevad deviisis „Üks köigi, köik ühe eest!“ Pisarake tahab poetuda põsele ja kurgus kriibib meeleliigutusest. Tahaks kummardada ja võtta mütsi austuseks peast! Ja siis ma kuulen ja loen, et pealinnast antakse korraldusi, et teie seal ei võigi inimesi nii suure hoo ja pühendumusega aidata.