Maailma ülikoolides ja ettevõtetes töötavad teadlased selle nimel, et luua COVID-19 vastane vaktsiin. Olukord on lootustandev: 73 vaktsiini on arendus- või kliinikueelsete uuringute järgus, viiega tehakse juba kllinilisi katsetusi.

Aga me ju teame, mis juhtuma hakkab. Need, kellel raha, võtavad esimesed doosid kõik endale. Vaesed on saba absoluutses lõpus. Kuidas seda ära hoida?