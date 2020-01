Marina Kaljurand: Auschwitz, Washington ja meie väärtused - austame holokausti ohvreid ja oleme liitlastega ausad

Esimene uudis rääkis holokausti mälestuspäevast Jeruusalemmas. Ma ei arva, et suudan lõpuni mõista juutide ajalugu ja kannatusi, aga tean, kui oluline on juutidele holokausti mälestamine. Seepärast nõustun nende inimestega, kes on väga kriitilised Eesti riigijuhtide suhtes, kuna ei peetud vajalikuks (või võimalikuks) osaleda Jeruusalemmas Auschwitzi koonduslaagri mälestustseremoonial.

Olen korduvalt käinud Yad Vashemi holokausti muuseumis, alguses suursaadikuna, seejärel välisministrina. Yad Vashhemi muuseum ei ole külastamiseks kerge koht. Ekspositsioon algab suure sildiga „Klooga" ja pika koridori kahele poolele on pandud välja esemed, mis leiti Kloogalt pärast natside lahkumist. Seda on valus vaadata - kammid, mänguasjad, kirjad - esemed, mis on kuulunud Eestis hukatud konkreetsetele inimestele ja jäävad neid alatiseks meenutama.

Holokaust ja küüditamine

Mul ei lähe kunagi meelest hukkunud lastele pühendatud tuba.