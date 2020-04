Maris Hellrand: mis õigusega keelab valitsus enda vastu meelt avaldada?

Kui kaks meetrit poesabas on ok, juuksuri juures võib käia, siis peab olema võimalik ka meelt avaldada, et juhtida avalikkuse tähelepanu võimu kuritarvitamisele.

Ometi on Eestis osalusdemokraatia ja kodanikuaktiivsus nii ebaolulised, et eriolukorrast väljumise strateegia üle 20 võimaliku leevenduse hulgas on laste mängutubade, kasiinode ning täiskasvanute klubide avamine, kuid ei ole avalikud kogunemised ehk meeleavaldused eraldi nimetatudki, seega tundub, et neid ei olegi kavas lubada. Praegu on keelatud kõik avalikud kogunemised st ka kahe inimesega meeleavaldused.