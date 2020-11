Osutus põhiseadusele – kõik tulud ja kulud peavad olema riigieelarves kirjas – tähendas uut mõtet, et piisab ühest tulu- ja ühest kulureast. Ehk siis miljardit soovitakse jagada oma suva järgi ja riigikogust mööda minnes. See on põhiseadusvastane ja nii ei tohi!