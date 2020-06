Hiina ja Euroopa Liidu suhetes toimub põhimõtteline muutus. Koroonakriis vallandas debati vajadusest hajutada tarneahelate riske, st siduda end Hiinast lahti. See pole lihtne ega juhtu kiiresti, kuid on selge, et Euroopa on hüljanud oma varasema ambitsiooni tihedamatest kahepoolsetest majandussuhetest Hiinaga.

Varem lootsid eurooplased, et kontaktide tihenedes suudetakse suhe muuta kahepoolsemaks ja õiglasemaks. Peaeesmärk oli kaubandus liberaliseerida ja avada Hiina turg Euroopa investeeringutele.