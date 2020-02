Marko Mihkelson Isamaa ja EKRE piirimängudest: te ohustate otseselt Eesti turvalisust

Põlluaas sõimab Reformierakonda, kuid unustab, et 2012. aastal vedasid piirikõnelusi kõik neli parlamendis esindatud erakonda ja toona pigem eesotsas IRLiga. Isamaa esimees Seeder on ilmselt unustanud, et 2013. aasta kevadest kehtib Isamaa volikogu otsus (häältega 59:3) toetada just praeguses sõnastuses piirilepingute sõlmimist Venemaaga.