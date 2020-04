Marko Mihkelson: praegu sisepoliitilise kriisi tekitamine on tõeliselt vastutustundetu

Kordan oma ettepanekut peaministrile, mille tegin, kui ametist lahkus Kingo – võtke kuulda ettevõtjate häält, vaadake ka oma valimislubadustesse ning liitke väliskaubandusteemad välisministeeriumiga ning viige IT valdkond tagasi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi. Väliskaubandusministri koht koos arengukoostöö teemadega võiks olla välisministeeriumis.

Kahju, et meil on praegu tekitatud olukord, kus abi ootavad ettevõtjad on jäetud külma kätte valitsuses toimuva segaduse tõttu.