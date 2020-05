Marko Mihkelson välispoliitika arengukavast: võiksime pürgida viie lihtsaima ärikeskkonnaga riigi sekka maailmas

Kaasaja üks loetumaid ajaloolasi Yuval Noah Harari on talle omase nauditava stiiliga sõnastanud koroonapandeemia suurima väljakutse - kas reisime allamäge globaalsesse eraldatusse või vastupidi - valime üleilmse solidaarsuse raja. „Esimest valides me mitte üksnes ei pikenda käimasolevat kriisi, vaid paneme idanema veel hullemad katastroofid tulevikuks. Kui valime teise, siis pole see üksnes võit koroonaviiruse üle, vaid kindlustuspoliis kõigi võimalike tulevikuepideemiate ja kriiside vastu," ütleb Harari.