Marko Mihkelson: Venemaal on kõik endine ega ole ka

YouTube’i tuntumaid Venemaa analüütikuid Valeri Solovei on mitu kuud väsimatult levitanud arvamust, et president Vladimir Putin on isiklikult vastakuti vääramatu jõuga. Mõistukõnes vihjab ta Putini tervisehädale, millel olevat ajakriitiline iseloom. Nii Solovei, kellel on võimueliidis häid sidemeid, kui ka Putini kursusekaaslane KGB akadeemia päevilt Juri Švets on vihjanud, et presidendi lähikonnas käib tõsine võimuvõitlus.



Levada uurimiskeskuse andmeil on Putini toetus vähenenud 63%-ni ehk 2013. aasta tasemele. See ei tähenda midagi muud kui nn Ukraina efekti kadumist ja ühiskonnas malbelt tuntavat stagnatsiooni. Levada küsitluse järgi oli märtsi seisuga neid, kes peavad riigi arengukurssi õigeks, endiselt rohkem (48%) kui neid, kes peavad seda valeks (42%).

Kuigi Venemaale ennustatakse selleks aastaks üle 5% majanduslangust, lubavad viimase paarikümne aastaga kogutud reservid pehmemalt maanduda kui eelmiste kriiside ajal. Venemaa selle aasta riigieelarve arvestab sellega, et nafta keskmine hind on 42 dollarit. Analüütikute hinnangul jääb aga nafta barrelihind selle aasta lõpuni alla 40 dollari. See sunnib Kremlit kulutusi piirama ja Putin peab esialgu unustama aasta alguses rahvale lubatud sotsiaalprogrammid. Ilmselt loodetakse Moskvas, et raskusi hästi taluv elanikkond andestab võimudele seegi kord.