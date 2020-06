Oleme jõudnud teelahkmele, kus meil on valida tuttava ja turvalise vana tegumoe või uue ja esmapilgul ehk isegi hirmutava vahel. Kuid kas meil tegelikult on see valik? Covid-19 tõttu koolide sulgemine on andnud alust nende teemade üle tõsiselt vaagida. Samuti on Eestil tänu tugevale e-riigi kogemusele nii mõndagi ette näidata.

Mis on kooli eesmärk 21. sajandil?

Koroonakriisi ajal oleme saanud väga selge signaali lapsevanematelt, et neil on väga keeruline olla produktiivne ühiskonna jaoks, kui nad on sunnitud üle võtma õpetaja rolli. Teisalt on laste sooviks veeta aega koos oma sõpradega.