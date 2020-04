Mart Helme vastuseks New York Timesi kriitikale: mingist orjatööst ei saa siin juttugi olla

Nagu Delfi kirjutab, on New York Times võtnud teiselt pool maakera vaevaks kritiseerida meie välistööjõudu puudutavat eelnõu. Nad on teinud seda tegelikkusesse süvenemata, kirjutab siseminister Mart Helme.