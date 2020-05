Täna on tekkinud arusaam, et Eesti lennundus on justkui ühe ettevõtte põhine. Tegelikkuses annab lennundusalasest haridusest alguse saav väärtusahel tööd tuhandetele ekspertidele mitmekümnes Eesti ettevõtetes. Vajalik on päästepakett sektorile tervikuna.

