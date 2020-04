Mart Luik: kõike lihtsalt ei saa kinni maksta. Isegi mitte rahatrüki tingimustes

Riik on lisaeelarvega keeranud lahti ajalooliselt suure 2,5 miljardi euro mahuga rahakraani. Tallinnas on sisuline vaidlus lisaeelarve koostamisel lähiajal alles ees. Tallinna linnavalitsus koosas küll esialgsed ettevõtjate toetusmeetmed aga see 3-4 miljonit eurot on üsna tagasihoidlik panus, mis pealinna ettevõtlust ei päästa.