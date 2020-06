Omajagu riskantne on teha üksikjuhtumi pinnal väga põhjapanevaid järeldusi. Kuid Lihula mõrtsuka taustainfona on selgunud asjaolud, millega ei saa oodata, vaid tuleb täna need küsimused jutuks võtta, et sellised traagilised sündmused kunagi rohkem ei korduks. Või vähemalt, et me oleksime teinud kõik selleks, et nad ei korduks.

Kaitseliit kinnitab, et Mikk Tarraste sunniti 2013. aastal selle ridadest lahkuma, sest ei tema väärtused ega käitumine ei ühildunud organisatsiooniga.