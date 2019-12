Mart Niineste: isatsemise vastu ei aita isegi Katrin Lust, rääkimata tõsiseltvõetavatest ajakirjanikest

Kui lõppevat aastat pühade ajal hea sõnaga meenutada, võime vaadata sellele tagasi kui isatsejatele vastu hakkamise aastale. See aasta algas tänaseks õnneks endise maaeluministri Mart Järviku poolt suhtlusmeediasse postitatud päevapoliitilise valimisjärgse meemiga, kus ta teatas, et emmede aeg on läbi ja issid on kodus.