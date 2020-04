Mart Susi: Eesti väljumiskava jättis inimõigused unarusse

Eesti ajutine ja osaline taandumine Euroopa inimõiguste konventsioonist lõpeb ning riigil tuleb koheselt taastada täismahus inimõiguste tagamiseks võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmine, sest Euroopa Nõukogule esitatud ajutise taandumise teatis seadis taandumise kestuseks eriolukorra kestuse aja.

Inimõigused on teenimatult COVID-19 ajal jäänud vaeslapse ossa nii retoorikas kui praktikas.

Kas teate, mitu korda on väljumisstrateegias mainitud inimõigus? Aga et neid on koroonakriisis ka ilmselt praktiliselt juba rikutud?