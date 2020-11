Eesti digitaalne edulugu on vähemalt Lääne-Euroopas nii hästi lendu läinud, et mõned juba küsivad: kas teil mõnda uuemat lugu polegi? Vaadates praeguseid sündmusi on selge, et parim uus suund on viia e-Eesti edulugu järgmisele tasandile: e-Euroopasse.