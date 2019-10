Michal: Kingo lahkumine on kergendus kõigile peale EKREt juhtiva perekonna

Tsiteerides mustvalgelt Ernitsa EKRE nimel antud pühalikku tõotust: "igasugune valetamine on lubamatu ja ükskõik, kes valetab poliitikutest, siis on ainult üks tee – tagasi astuda. Ja on ta nimi Kert Kingo või ükskõik kes. Nii et siin ei ole EKRE-l mingisuguseid teistmoodi arvamusi. Mida kiiremini, seda parem. Mingit umbusaldamist me ei oota".

Mart Helme: "See on nimelt raadiosaade, kus me kutsusime üles valima Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda. Tõepoolest, meie viga. Me salvestasime saate reedel ja ei mõelnud, et see läheb eetrisse pühapäeval. Tõepoolest tunnistame, et oleme sellekohaselt eksinud. Oleksime me sel hetkel nagu natuke ette mõelnud, ei oleks me seda kindlasti teinud."