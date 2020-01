Lasteaia kohatasu kaotamine on põhimõtteline küsimus ühtsest haridussüsteemist. Eesti inimeste ülalpeetav haridussüsteem peab olema korraldatud ühetaoliselt, algtasemest eestikeelse ja kohatasuta. Põhikoolis, gümnaasiumis me ju kohatasu ei küsi. Isegi vabatahtlikult omandatavas kõrghariduses saab nominaalajaga lõpetades teadmised ja diplomi ühiskonna tasutuna. Mis siis lasteaias, haridustee alguses on teisiti?